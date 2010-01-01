Архипелаг (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Перед тем, как стать волонтером в Африке, молодой человек приезжает на семейный отдых, однако противоречия между родственниками приводят к серьезному конфликту. Тонкая драма с Томом Хиддлстоном от постановщицы дилог�ии «Сувенир» Джоанны Хогг.



На один из островов британского архипелага Силли прибывает семья Лэйтонов. Патриция приготовила торжественную встречу для сына Эдварда, который собирается на год поехать в Африку в качестве волонтера. Здесь есть все для приятного времяпрепровождения: шикарное жилье, личный повар и даже частный учитель рисования. Однако Уильям, отец Эдварда, так и не появился, а Синтия, сестра будущего волонтера, скептически относится к его карьерным планам. Кажется, что у всех присутствующих есть скрытые мотивы, и провести две недели вместе им будет не так уж просто.



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