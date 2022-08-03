Аризона (по версии Кураж-Бамбей)
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Аризона (по версии Кураж-Бамбей)

Аризона (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Arizona
Триллер, Комедия80 мин18+

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О фильме

Черная комедия в духе фильмов братьев Коэнов, которую особенно приятно смотреть в озвучке по версии Кураж-Бамбей. Жилищный кризис 2009 года застает врасплох риелторшу Кэсси, шикарный дом которой резко падает в цене в то время, как женщина изо всех сил пытается найти средства, чтобы выплатить кредит. Вдобавок ее атакует недовольный клиент, сеющий хаос и смерть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аризона (по версии Кураж-Бамбей)»