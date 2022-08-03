Аризона (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Arizona
Триллер, Комедия80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Черная комедия в духе фильмов братьев Коэнов, которую особенно приятно смотреть в озвучке по версии Кураж-Бамбей. Жилищный кризис 2009 года застает врасплох риелторшу Кэсси, шикарный дом которой резко падает в цене в то время, как женщина изо всех сил пытается найти средства, чтобы выплатить кредит. Вдобавок ее атакует недовольный клиент, сеющий хаос и смерть.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДУРежиссёр
Джонатан
Уотсон
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- ЛСАктриса
Лолли
Соренсон
- Актёр
Люк
Уилсон
- ЭГАктриса
Элизабет
Гиллис
- КОАктриса
Кэйтлин
Олсон
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- КУАктёр
Кевин
Уиггинс
- БДПродюсер
Брэндон
Джеймс
- Продюсер
Дэнни
Макбрайд
- СТХудожница
Сара
Трост
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДСМонтажёр
Джефф
Сейбеник
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- ДСКомпозитор
Джозеф
Стефенс