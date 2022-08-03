Черная комедия в духе фильмов братьев Коэнов, которую особенно приятно смотреть в озвучке по версии Кураж-Бамбей. Жилищный кризис 2009 года застает врасплох риелторшу Кэсси, шикарный дом которой резко падает в цене в то время, как женщина изо всех сил пытается найти средства, чтобы выплатить кредит. Вдобавок ее атакует недовольный клиент, сеющий хаос и смерть.

