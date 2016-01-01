Арес (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, Arès
Фантастика, Триллеры77 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В ближайшем будущем мировой порядок изменился. Благодаря 10 миллионам безработных граждан Франция стала теперь бедной страной. Ее народ стремится устроить революцию, и власти, пытаясь отвлечь гнев от себя, находят выход в форме телевизионных трансляций жестоких боев, в которых игроки, накача�нные стимуляторами, бьются на смерть.
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жан-Патрик
Бенес
- ОРАктёр
Ола
Рапас
- МЛАктёр
Миша
Лекот
- ТААктёр
Тьерри
Ансисс
- ЭФАктриса
Элен
Фийер
- РВАктриса
Рут
Вега Фернандез
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- ЭСАктриса
Элина
Соломон
- ИМАктёр
Ивон
Мартин
- ППАктёр
Пьер
Перрье
- БДСценарист
Бенжамен
Дюпа
- ЖГСценарист
Жереми
Гез
- ЖБСценарист
Жан-Патрик
Бенес
- АМСценарист
Аллан
Модуи
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- МТПродюсер
Маттьё
Таро
- МДПродюсер
Марк
Дюжарден
- ЖАОператор
Жером
Альмерас
- КЖКомпозитор
Кристоф
Жюльен