Арес
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Арес

Арес (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Arès
Фантастика, Триллеры77 мин18+
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Сюжет

В ближайшем будущем мировой порядок изменился. Благодаря 10 миллионам безработных граждан Франция стала теперь бедной страной. Ее народ стремится устроить революцию, и власти, пытаясь отвлечь гнев от себя, находят выход в форме телевизионных трансляций жестоких боев, в которых игроки, накачанные стимуляторами, бьются на смерть.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Арес»

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