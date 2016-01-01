Арес (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В ближайшем будущем мировой порядок изменился. Благодаря 10 миллионам безработных граждан Франция стала теперь бедной страной. Ее народ стремится устроить революцию, и власти, пытаясь отвлечь гнев от себя, находят выход в форме телевизионных трансляций жестоких боев, в которых игроки, накача�нные стимуляторами, бьются на смерть.



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