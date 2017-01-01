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Арена (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.22017, Blood Circus
Боевики83 мин18+

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Сюжет

Молодой боец решил покинуть ММА, и свою жизнь посвятить более ценному в жизни – своей семье. Вот только его способности бойца вскоре негативно сказываются на спокойствии его семейной жизни. Теперь самым родным людям грозит опасность.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

3.8 IMDb