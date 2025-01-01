Апперкот. Малышка на миллион (фильм, 2025) смотреть онлайн

Амбициозная девушка обращается к бывшему чемпиону по боксу с просьбой стать ее тренером. Фильм «Апперкот. Малышка на миллион» — драма с Вингом Реймзом о мечтах и их исполнении.



Тони �смогла добиться успеха в боксе. Она — известный менеджер, а ее подопечный Пэйн в очередной раз выходит на ринг, чтобы сразиться с опасным противником. Однако восемь лет назад Тони была всего лишь потерянной девушкой, мечтающей о боксерской карьере. Однажды вечером она заглянула в спортивный зал, принадлежащий бывшему чемпиону Эллиоту Даффорду. Поначалу он не был рад незваной гостье, но Тони оказалась настойчива. После напряженного разговора, Эллиот согласился ее тренировать.



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