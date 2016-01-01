Антиматерия (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастический триллер об ученой, открывшей телепортацию, но расплатившейся за это рассудком. Ана, студентка Оксфордского университета, вместе с коллегами Нэйтом и Лив обнаруживает червоточину, с помощью которой можно перемещать предметы в пространстве. Их исследования становятся все смелее, и в конце концов ученые достигают стадии экспериментов над людьми. Волонтеркой становится Ана. После телепортации она просыпается у себя в квартире, не помня, что произошло. Ей кажется, что Нэйт и Лив ее обманывают, к ней домой врывается человек в маске обезьяны, а она сама оказывается втянута в полицейское расследование. Ана пытается понять, что происходит, но правда постоянно от нее ускользает. Узнать о последствиях опасного эксперимента можно, посмотрев фильм «Антиматерия» онлайн в видеосервисе Wink.



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