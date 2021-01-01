Антикварное мошенничество (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы восстановить честь семьи, наследник антиквара, объявленного предателем, пытается отыскать давно утерянную голову нефритового Будды. Ироничный приключенческий детектив из Китая.



В начале XX века на территории Китая действовал союз антикваров. Его члены хранили государственные ценности и искали подделки, однако в их рядах оказался предатель по имени Чэн И. Он отдал голову нефритового Будды, бесценный артефакт из храма императрицы У Цзетянь, японскому коллекционеру Юдзо Кидо. За это преступление Чэн И казнили. В 1992 году Кана Кидо, внучка Юдзо, объявляет, что готова вернуть голову в Китай, но с одним условием — она будет разговаривать только с наследником предателя И Чэна. Им оказывается Сюй Юань, перенявший семейный интерес к антиквариату. Правда, на жизнь он зарабатывает в основном ремонтом электроники и мошенничеством на аукционах. Это не мешает Юаню быстро понять, что голова Будды в распоряжении мисс Кидо — искусная подделка. Тогда он начинает поиски подлинного артефакта, следуя подсказкам, оставленным его отцом. Вот только Юань не единственный, кто мечтает его заполучить.



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