Wink
Детям
Антбой 2: Месть красной фурии
Актёры и съёмочная группа фильма «Антбой 2: Месть красной фурии»

Актёры и съёмочная группа фильма «Антбой 2: Месть красной фурии»

Режиссёры

Аск Хассельбальх

Аск Хассельбальх

Ask Hasselbalch
Режиссёр

Актёры

Оскар Дитц

Оскар Дитц

Oscar Dietz
АктёрPelle / Antboy
Самуэль Тинг Граф

Самуэль Тинг Граф

Samuel Ting Graf
АктёрWilhelm
Амалия Крузе Йенсен

Амалия Крузе Йенсен

Amalie Kruse Jensen
АктрисаIda
Астрид Юнхер-Бензон

Астрид Юнхер-Бензон

Astrid Juncher-Benzon
АктрисаMaria Musajev / The Red Fury
Маркус Йесс Петерсен

Маркус Йесс Петерсен

Marcuz Jess Petersen
АктёрAllan / Terror Twin
Йоханнес Джеффрис Сёренсен

Йоханнес Джеффрис Сёренсен

Johannes Jeffries Sørensen
АктёрMark / Terror Twin
Сесиль Альструп Тарп

Сесиль Альструп Тарп

Cecilie Alstrup Tarp
АктрисаAmanda
Борис Альинович

Борис Альинович

Boris Aljinovic
АктёрRustam Musajev
Торбьорн Хуммель

Торбьорн Хуммель

Torbjørn Hummel
АктёрMaria's Father Dub

Сценаристы

Андерс Эльхольм

Андерс Эльхольм

Anders Ølholm
Сценарист
Кеннет Бёг Андерсен

Кеннет Бёг Андерсен

Kenneth Bøgh Andersen
Сценарист

Продюсеры

Эва Якобсен

Эва Якобсен

Eva Jakobsen
Продюсер
Бо Эрхардт

Бо Эрхардт

Bo Ehrhardt
Продюсер
Биргитте Халд

Биргитте Халд

Birgitte Hald
Продюсер

Операторы

Нильс Ридц Йохансен

Нильс Ридц Йохансен

Niels Reedtz Johansen
Оператор

Композиторы

Петер Петер

Петер Петер

Peter Peter
Композитор