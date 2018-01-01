WinkДетямАнтбой 2: Месть красной фурииАктёры и съёмочная группа фильма «Антбой 2: Месть красной фурии»
Актёры и съёмочная группа фильма «Антбой 2: Месть красной фурии»
Актёры
АктёрPelle / Antboy
Оскар ДитцOscar Dietz
АктёрWilhelm
Самуэль Тинг ГрафSamuel Ting Graf
АктрисаIda
Амалия Крузе ЙенсенAmalie Kruse Jensen
АктрисаMaria Musajev / The Red Fury
Астрид Юнхер-БензонAstrid Juncher-Benzon
АктёрAllan / Terror Twin
Маркус Йесс ПетерсенMarcuz Jess Petersen
АктёрMark / Terror Twin
Йоханнес Джеффрис СёренсенJohannes Jeffries Sørensen
АктрисаAmanda
Сесиль Альструп ТарпCecilie Alstrup Tarp
АктёрRustam Musajev
Борис АльиновичBoris Aljinovic
АктёрMaria's Father Dub