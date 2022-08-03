Мальчик-муравей сейчас популярней, чем когда-либо. Его заклятый враг - Блоха, был побеждeн и теперь проводит свои дни в ячейке с мягкими стенами в Драгсборгском институте. Пелле, только что исполнилось 13 и он наслаждается жизнью супергероя. В идеальном мире - Ида его девушка. Но реальный мир очень сложен и сейчас у Пелле появляется соперник: новый мальчик в школе, который, в своeм роде, является более грозным врагом, чем Блоха. Новенький всеми силами старается отстранить Иду от Пелле.

