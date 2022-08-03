Антбой 2: Месть красной фурии
Wink
Детям
Антбой 2: Месть красной фурии
8.42014, Antboy: Den Røde Furies hævn
Фэнтези, Семейный79 мин12+

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Антбой 2: Месть красной фурии (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Мальчик-муравей сейчас популярней, чем когда-либо. Его заклятый враг - Блоха, был побеждeн и теперь проводит свои дни в ячейке с мягкими стенами в Драгсборгском институте. Пелле, только что исполнилось 13 и он наслаждается жизнью супергероя. В идеальном мире - Ида его девушка. Но реальный мир очень сложен и сейчас у Пелле появляется соперник: новый мальчик в школе, который, в своeм роде, является более грозным врагом, чем Блоха. Новенький всеми силами старается отстранить Иду от Пелле.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антбой 2: Месть красной фурии»