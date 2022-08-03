8.42014, Antboy: Den Røde Furies hævn
Фэнтези, Семейный79 мин12+
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Антбой 2: Месть красной фурии (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Мальчик-муравей сейчас популярней, чем когда-либо. Его заклятый враг - Блоха, был побеждeн и теперь проводит свои дни в ячейке с мягкими стенами в Драгсборгском институте. Пелле, только что исполнилось 13 и он наслаждается жизнью супергероя. В идеальном мире - Ида его девушка. Но реальный мир очень сложен и сейчас у Пелле появляется соперник: новый мальчик в школе, который, в своeм роде, является более грозным врагом, чем Блоха. Новенький всеми силами старается отстранить Иду от Пелле.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АХРежиссёр
Аск
Хассельбальх
- ОДАктёр
Оскар
Дитц
- СТАктёр
Самуэль
Тинг Граф
- АКАктриса
Амалия
Крузе Йенсен
- АЮАктриса
Астрид
Юнхер-Бензон
- МЙАктёр
Маркус
Йесс Петерсен
- ЙДАктёр
Йоханнес
Джеффрис Сёренсен
- СААктриса
Сесиль
Альструп Тарп
- БААктёр
Борис
Альинович
- ТХАктёр
Торбьорн
Хуммель
- АЭСценарист
Андерс
Эльхольм
- КБСценарист
Кеннет
Бёг Андерсен
- ЭЯПродюсер
Эва
Якобсен
- БЭПродюсер
Бо
Эрхардт
- БХПродюсер
Биргитте
Халд
- НРОператор
Нильс
Ридц Йохансен
- ППКомпозитор
Петер
Петер