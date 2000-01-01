Анна (фильм, 2000) смотреть онлайн

О фильме
Анна, жена посла Дании в Марокко, ощущает себя запертой в «золотой клетке» и переживает нервный срыв. Постоянно находясь в психически возбужденном состоянии, она даже опасается против своей воли причинить вред дочери. В поисках выхода из психологического тупика Анна решает уйти от мужа и уехать в Данию. По пути туда, в римским аэропорту, Анна знакомится с мужчиной, который оказывается наркокурьером. Неожиданно для себя Анна помогает ему спастись от полиции. Затем она пытается расстаться с опасным знакомым, но это оказывается не так-то легко сделать. Начинается захватывающая и драматичная история ее бегства из Рима в Данию.
Анна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЭВРежиссёр
Эрик
Ведерсё
- АААктриса
Аста
Аугуст
- ЛНАктриса
Лисе-Лотте
Норуп
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- ГБАктёр
Герард
Бидструп
- НБАктёр
Ник
Бартлетт
- БААктриса
Биби
Андерссон
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- РБАктёр
Рейне
Бринолфссон
- ЭВСценарист
Эрик
Ведерсё
- КРСценарист
Клаус
Рифбьерг
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- ТЛПродюсер
Томас
Лидхольм
- МОПродюсер
Моунс
Овергор
- РКПродюсер
Ральф
Кристианс
- ФНХудожник
Франсуаза
Николет
- ФКомпозитор
Фаззи