Анна (фильм, 2000) смотреть онлайн

Анна, жена посла Дании в Марокко, ощущает себя запертой в «золотой клетке» и переживает нервный срыв. Постоянно находясь в психически возбужденном состоянии, она даже опасается против своей воли причинить вред дочери. В поисках выхода из психологического тупика Анна решает уйти от мужа и уехать в Данию. По пути туда, в римским аэропорту, Анна знакомится с мужчиной, который оказывается наркокурьером. Неожиданно для себя Анна помогает ему спастись от полиции. Затем она пытается расстаться с опасным знакомым, но это оказывается не так-то легко сделать. Начинается захватывающая и драматичная история ее бегства из Рима в Данию.



