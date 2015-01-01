Анита. Все за любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В фильме Анита Цой расскажет о том, как из толстой домохозяйки превратилась в эффектную женщину, сбросив 55 килограммов, и как стала востребованной певицей.



Анита признается, что ради карьеры артист многим жертвует, но она никогда не положит на чашу весов свою семью. Певица говорит, что обожает готовить, это ее «конек». После рождения ребенка она сильно поправилась, и любовь к кулинарии здесь сыграла не последнюю роль. Однако благодаря откровению мужа, Анита взяла себя в руки и вернулась в свой «свадебный» размер. Певица и ведущая уверена, что один из секретов семейного счастья – это желание и возможность поддерживать себя в форме: «Мужчинам и женщинам бывает сложно сказать правду друг другу. Но поверьте – никакое уважение не может заменить то сексуальное влечение, ту радость, которую влюбленные испытывают при прикосновении друг к другу и при взгляде, в котором читается: «Ты прекрасна!».



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