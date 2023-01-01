Ангелы с грязными лицами (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно
1938, Angels with Dirty Faces
Триллер, Драма97 мин18+
О фильме
Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц...
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Рейтинг
- МКРежиссёр
Майкл
Кёртиц
- ДКАктёр
Джеймс
Кэгни
- ПОАктёр
Пэт
О’Брайен
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- ЭШАктриса
Энн
Шеридан
- ДБАктёр
Джордж
Бэнкрофт
- БХАктёр
Билли
Хэлоп
- БДАктёр
Бобби
Джордан
- ЛГАктёр
Лео
Горси
- ГДАктёр
Гэбриел
Делл
- ХХАктёр
Ханц
Холл
- БПАктёр
Бернард
Пансли
- ДДАктёр
Джо
Доунинг
- ЭПАктёр
Эдвард
Поли
- АМАктёр
Адриан
Моррис
- ФБАктёр
Фрэнки
Бурк
- ДУСценарист
Джон
Уэксли
- БХСценарист
Бен
Хект
- ЧМСценарист
Чарльз
МакАртур
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- ДЛПродюсер
Джек
Л. Уорнер
- ОХудожник
Орри-Келли
- ОММонтажёр
Оуэн
Маркс
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер