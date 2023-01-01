Ангелы с грязными лицами
Wink
Фильмы
Ангелы с грязными лицами

Ангелы с грязными лицами (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно

1938, Angels with Dirty Faces
Триллер, Драма97 мин18+

О фильме

Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц...

Ангелы с грязными лицами смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы с грязными лицами»