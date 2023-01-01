Андалузский пес
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Андалузский пес

Андалузский пес (фильм, 1929) смотреть онлайн бесплатно

6.01929, Un chien andalou
Ужасы, Фэнтези15 мин16+

Сюжет

Семнадцать минут причудливых сюрреалистических образов, которые с равным успехом могут нести в себе глубочайший смысл или не значить вовсе ничего. Глаз, располосованный бритвой; человек, тычущий тростью в отрубленную руку, лежащую среди улицы; мужчина, волокущий за собой два рояля, в которых — мертвые, полуразложившиеся ослики и вполне живые священники; человеческая ладонь с дырой, из которой появляются муравьи...

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb