Американцы в постели (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о секретах семейного счастья. Как сделать брак долгим и счастливым? Ответить на этот вопрос постараются десять американских пар разного возраста, национальности, религии и сексуальной ориентации. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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