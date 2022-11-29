Драма о тоталитарной Америке будущего, где идет охота на людей, в чем-либо не соответствующих утвержденным стандартам. Власть в США захватили «Волонтеры» – радикальная группировка, в прямом смысле клеймящая всех, кто не является белыми цисгендерными гетеросексуалами. Представителей меньшинств отлавливают и наносят им на шеи штрих-коды для отслеживания. Несколько несогласных объединяются и бегут в сторону канадской границы, где ждут сигнала от соратников из соседней страны на ферме взятого в плен «волонтера» Гейба. Неформальным лидером беглецов становится мусульманка Заби, которая все еще верит в человечество и готова на переговоры с Гейбом, хотя другие не одобряют эту идею. К чему приведет раскол внутри группы, можно смотреть онлайн на Wink в фильме «Американское восстание» (2021).

