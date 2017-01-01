Американское ограбление (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Криминальный боевик о подругах, решивших ограбить мужа одной из них. Линдси и Николь устали от жизни и мечтают о чем-то большем. Однажды подруги объединяются, чтобы отомстить Сэту, мужу-абьюзер�у Линдси: они решают его ограбить и сбежать из города. Но все идет не по плану, и их начинает преследовать полиция во главе с детективом Гэри Брозой. Смогут ли подруги исполнить свою мечту, узнаете из фильма «Американское ограбление» (2017), посмотрев его в видеосервисе Wink онлайн.
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Информация
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейкоб
Куни
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ДЛАктриса
Джордан
Лэдд
- НМАктриса
Николь
Мур
- КНАктёр
Кевин
Нэш
- ТЛАктёр
Тим
Льюис
- ДГАктёр
Дэвид
Гир
- ТДАктёр
Том
ДеНуччи
- ЛЛАктриса
Линдсэй
Ламб
- НБАктриса
Николь
Бардис
- ЛКАктёр
Лестер
Киф
- ДКСценарист
Джейкоб
Куни
- БХСценарист
Билл
Хэншток
- ДССценарист
Джордж
Сондерс
- ДГПродюсер
Дэвид
Гир
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- РСПродюсер
Ричард
Свитзер