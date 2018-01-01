Wink
Американский полтергейст
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский полтергейст»

Режиссёры

Майк Рутковски

Michael Rutkowski
Режиссёр

Актёры

Люк Брэндон Филд

Luke Brandon Field
АктёрMichael
Симона Фуско

Simona Fusco
Актриса
Донна Спенглер

Donna Spangler
АктрисаDianna
Артур Ричардсон

Arthur Richardson
Актёр
Аарон Ли

Aaron Lee
АктёрMr. Borden
Николь Хауэлл

Nikole Howell
АктрисаNiki
Николь Холланд

Nicole Holland
АктрисаLizzie
Дарси Людвиг

Darcy Ludwig
Актёр
Эшли Грин Элизабет

Ashley Green Elizabeth
АктрисаTaryn (в титрах: Addy Green)

Сценаристы

Николь Холланд

Nicole Holland
Сценарист
Майк Рутковски

Michael Rutkowski
Сценарист

Продюсеры

Ричард Бенвенисте

Richard Benveniste
Продюсер
Донна Спенглер

Donna Spangler
Продюсер

Композиторы

Брайан Бердсли

Brian Beardsley
Композитор