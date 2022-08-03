Американский полтергейст
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Американский полтергейст

Американский полтергейст (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, American Poltergeist
Ужасы, Триллер75 мин18+

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О фильме

Компания друзей переезжает в старый дом с жутким прошлым в Фолл-Ривер, Массачусетс. Тэрин чувствует сильную связь с домом, и на неe открывает охоту самый страшный призрак в истории Америки.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.0 IMDb