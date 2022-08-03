Американский полтергейст (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, American Poltergeist
Ужасы, Триллер75 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
2.0 IMDb
- МРРежиссёр
Майк
Рутковски
- ЛБАктёр
Люк
Брэндон Филд
- СФАктриса
Симона
Фуско
- ДСАктриса
Донна
Спенглер
- АРАктёр
Артур
Ричардсон
- АЛАктёр
Аарон
Ли
- НХАктриса
Николь
Хауэлл
- НХАктриса
Николь
Холланд
- ДЛАктёр
Дарси
Людвиг
- ЭГАктриса
Эшли
Грин Элизабет
- НХСценарист
Николь
Холланд
- МРСценарист
Майк
Рутковски
- РБПродюсер
Ричард
Бенвенисте
- ДСПродюсер
Донна
Спенглер
- ББКомпозитор
Брайан
Бердсли