7.42020, American Pie Presents: Girls' Rules
Комедия, Мелодрама91 мин18+
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Американский пирог: Девчонки рулят (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Энни, Кайла, Мишель и Стефани дружат с самого детства и совсем скоро им предстоит важнейшая инициация — выпускной из старшей школы. У каждой из девчонок на свой лад не складывается личная жизнь, и они решают исправить это до бала во что бы то ни стало. Вот только в «прекрасные принцы» они, не сговариваясь, выбирают одного и того же парня — сына новой директрисы. Удастся ли героиням сохранить свою дружбу и обрести любви?
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb
- МЭРежиссёр
Майк
Эллиот
- МПАктриса
Мэдисон
Петтис
- ЛБАктриса
Лиззи
Бродвей
- НБАктриса
Наташа
Бенхам
- ПКАктриса
Пайпер
Курда
- ДБАктёр
Даррен
Барнет
- ЗГАктёр
Закари
Гордан
- КЭАктёр
Камерон
Энджелс
- ЗЭАктёр
Зэйн
Эмори
- КВАктёр
Кристиан
Вальдеррама
- СРАктриса
Сара
Рю
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Штейнберг
- АХСценарист
Адам
Херц
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- ДППродюсер
Джозеф
П. Женьер
- АХПродюсер
Адам
Херц
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ПСХудожница
Приянка
Синха