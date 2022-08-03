Американский пирог: Девчонки рулят
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Американский пирог: Девчонки рулят
7.42020, American Pie Presents: Girls' Rules
Комедия, Мелодрама91 мин18+

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Американский пирог: Девчонки рулят (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Энни, Кайла, Мишель и Стефани дружат с самого детства и совсем скоро им предстоит важнейшая инициация — выпускной из старшей школы. У каждой из девчонок на свой лад не складывается личная жизнь, и они решают исправить это до бала во что бы то ни стало. Вот только в «прекрасные принцы» они, не сговариваясь, выбирают одного и того же парня — сына новой директрисы. Удастся ли героиням сохранить свою дружбу и обрести любви?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог: Девчонки рулят»