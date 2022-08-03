Энни, Кайла, Мишель и Стефани дружат с самого детства и совсем скоро им предстоит важнейшая инициация — выпускной из старшей школы. У каждой из девчонок на свой лад не складывается личная жизнь, и они решают исправить это до бала во что бы то ни стало. Вот только в «прекрасные принцы» они, не сговариваясь, выбирают одного и того же парня — сына новой директрисы. Удастся ли героиням сохранить свою дружбу и обрести любви?

