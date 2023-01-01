Американская история X (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Лидер банды скинхэдов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь…



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