Американская история X (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.31998, American History X
Драмы, Триллеры113 мин18+
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Сюжет
Лидер банды скинхэдов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь…
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ТКРежиссёр
Тони
Кэй
- Актёр
Эдвард
Нортон
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лиен
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- ФБАктриса
Файруза
Балк
- ЭБАктёр
Эйвери
Брукс
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- СКАктёр
Стейси
Кич
- УРАктёр
Уильям
Расс
- ДМСценарист
Дэвид
МакКенна
- Продюсер
Билл
Карраро
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ДМПродюсер
Дэ�вид
МакКенна
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- ТКОператор
Тони
Кэй
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли