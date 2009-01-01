Американская девственница (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, American Virgin
Комедии81 мин18+
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Сюжет
После первой в своей жизни студенческой попойки, новоиспечeнная ученица колледжа узнала, что еe "подвиги" заснял на видео некий вульгарный режиссeр. Теперь ей и еe единомышленникам из группы активистов, не признающих секс до брака, придeтся добыть компрометирующие материалы.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ББАктёр
Бо
Бёрнэм
- БДАктриса
Брианна
Дэвис
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ЭМАктёр
Элан
Мосс-Бакрак
- ЧРАктёр
Чейз
Райан Джеффри
- ЭШАктриса
Эшли
Шнайдер
- БМАктёр
Бен
Мартен
- БПАктриса
Бриджитт
Печман
- МДАктёр
Майкл
Дэйли
- ДССценарист
Джефф
Симан
- САПродюсер
Стефан
Аткинс
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- АСХудожница
Алексис
Скотт
- ОКОператор
Оливер
Кертис