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Американская девственница

Американская девственница (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, American Virgin
Комедии81 мин18+

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Сюжет

После первой в своей жизни студенческой попойки, новоиспечeнная ученица колледжа узнала, что еe "подвиги" заснял на видео некий вульгарный режиссeр. Теперь ей и еe единомышленникам из группы активистов, не признающих секс до брака, придeтся добыть компрометирующие материалы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb