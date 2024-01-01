Амазонский стрелок (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Корейский тренер по стрельбе из лука готовит трех воинов, живших у Амазонки, к мировым соревнованиям. Фильм «Амазонский стрелок» — вдохновляющая комедия о том, как важно не опускать руки.



Когда-то Чжинбон был знаменитым стрелком из лука и заработал несколько престижных наград. Теперь же он работает тренером в компании, которая готовится к радикальной реструктуризации. У Чжинбона остается последний шанс доказать, что он — полезный сотрудник. Для этого он соглашается на командировку в Южную Америку, но его самолет падает где-то в тропических лесах Амазонки. Там Чжинбон встречает местное племя, где живут талантливые стрелки, в которых он видит потенциал. Вместе с переводчиком и троицей воинов он возвращается в Корею, где они начинают усиленные тренировки перед турниром.



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