Алжирец (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

"Али молод. Он находится в том самом возрасте, когда кажется, что все личные убеждения относительно добра и зла сформированы, а потому они не смогут ни по какому поводу претерпеть изменения.

Обычно этот период заканчивается, когда в жизни случается первая большая любовь. Так произошло и с Али.

У парня был план: приехать в Америку, избежать любых подозрений, представившись студентом-инженером, дождаться своих «единомышленников», а затем осуществить смертельную миссию, которая и была частью личных убеждений. Выполнить удаётся все пункты, к счастью, кроме последнего. Причина – любовь. "





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