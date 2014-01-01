Алжирец
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Алжирец (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.82014, The Algerian
Боевики, Триллеры99 мин18+
Алжирец отправляется в Америку в качестве "спящего агента". Но когда он начинает дружить с окружающими его людьми, ему приходится разрываться между своей целью и защитой тех, кого он любит.

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Сюжет

"Али молод. Он находится в том самом возрасте, когда кажется, что все личные убеждения относительно добра и зла сформированы, а потому они не смогут ни по какому поводу претерпеть изменения.
Обычно этот период заканчивается, когда в жизни случается первая большая любовь. Так произошло и с Али.
У парня был план: приехать в Америку, избежать любых подозрений, представившись студентом-инженером, дождаться своих «единомышленников», а затем осуществить смертельную миссию, которая и была частью личных убеждений. Выполнить удаётся все пункты, к счастью, кроме последнего. Причина – любовь. "

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алжирец»

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