Алжирец (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.82014, The Algerian
Боевики, Триллеры99 мин18+
Алжирец отправляется в Америку в качестве "спящего агента". Но когда он начинает дружить с окружающими его людьми, ему приходится разрываться между своей целью и защитой тех, кого он любит.
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Сюжет
"Али молод. Он находится в том самом возрасте, когда кажется, что все личные убеждения относительно добра и зла сформированы, а потому они не смогут ни по какому поводу претерпеть изменения.
Обычно этот период заканчивается, когда в жизни случается первая большая любовь. Так произошло и с Али.
У парня был план: приехать в Америку, избежать любых подозрений, представившись студентом-инженером, дождаться своих «единомышленников», а затем осуществить смертельную миссию, которая и была частью личных убеждений. Выполнить удаётся все пункты, к счастью, кроме последнего. Причина – любовь. "
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Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- ДЗРежиссёр
Джованни
Зелко
- БЮАктёр
Бен
Юсеф
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ТХАктриса
Тара
Холт
- ДПАктёр
Джошуа
Пенс
- ШФАктриса
Шэрон
Фергюсон
- СФАктёр
Саид
Фарадж
- АМАктриса
Алисия
Митчелл
- ЗХАктёр
Зухаир
Хаддад
- СМАктёр
Стив
Марвел
- СКАктёр
Сеймур
Кэссел
- АФАктриса
Александра
Фултон
- ДЗАктёр
Джованни
Зелко
- АСАктёр
Армандо
Сантана
- ДРАктёр
Джэй
Рэйзор
- ХБАктриса
Хоуп
Бедфорд
- ТВАктёр
Томм
Восс
- НРАктёр
Ник
Риш
- ДДАктёр
Джон
Дэймон
- КААктёр
Коби
Александра
- БААктёр
Бруно
Анжелико
- СААктриса
Стелла
Ангелова
- КААктёр
Келим
Ансари
- ХКАктриса
Хезер
Кэппс
- ДХАктриса
Джессика
Хонсингер
- МДАктриса
Мария
Джордан
- ТМАктриса
Ти
Мерчант
- ВПАктриса
Вирджиния
Петруччи
- ЭРАктриса
Эшли
Ривар
- ДВАктёр
Джеймс
В. Райдер
- ЛСАктриса
Лори
Сирл
- ММАктриса
Мэрилин
Марк
- БЮСценарист
Бен
Юсеф
- ДЗСценарист
Джованни
Зелко
- КАПродюсер
Келим
Ансари
- ХКХудожница
Хезер
Кэппс
- ДЗМонтажёр
Джованни
Зелко
- ДЗОператор
Джованни
Зелко