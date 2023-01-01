Алжир (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Легендарный вор Пепе ле Моко укрывается от полиции в лабиринтах старого Алжира. Город превращается для него в тюрьму, но судьбоносная встреча дарит ему надежду вернуться в Париж. Голливудский ремейк французского хита Жюльена Дювивье, повлиявший на «Касабланку».



Полиция Алжира охотится за ловким парижским вором Пепе ле Моко. В узких улочках района Касбы, куда стекаются люди самых разных национальностей и занятий и где всегда кипит жизнь, он чувствует себя как рыба в воде. Кроме того, харизматичный преступник дружит с местным народом, так что ему раз за разом удается скрыться от ищеек. Касба — его идеальное укрытие, но Пепе все еще тоскует по Парижу, и даже любовь восточной девушки больше не приносит ему утешения. Когда он встречает ошеломительной красоты француженку, то решает уехать с ней на родину. Тем временем терпеливый детектив Слиман только и ждет, когда ле Моко покинет Касбу и окажется уязвим.



Что принесет герою любовь и чем для него обернется решение покинуть места, ставшие надежным убежищем? Шарль Буайе и Хеди Ламарр в сделанной с голливудским лоском картине «Алжир» — фильм 1938 года смотреть онлайн можно наWink.



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