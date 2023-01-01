Алжир (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Легендарный вор Пепе ле Моко укрывается от полиции в лабиринтах старого Алжира. Город превращается для него в тюрьму, но судьбоносная встреча дарит ему надежду вернуться в Париж. Голливудский ремейк французского хита Жюльена Дювивье, повлиявший на «Касабланку».
Полиция Алжира охотится за ловким парижским вором Пепе ле Моко. В узких улочках района Касбы, куда стекаются люди самых разных национальностей и занятий и где всегда кипит жизнь, он чувствует себя как рыба в воде. Кроме того, харизматичный преступник дружит с местным народом, так что ему раз за разом удается скрыться от ищеек. Касба — его идеальное укрытие, но Пепе все еще тоскует по Парижу, и даже любовь восточной девушки больше не приносит ему утешения. Когда он встречает ошеломительной красоты француженку, то решает уехать с ней на родину. Тем временем терпеливый детектив Слиман только и ждет, когда ле Моко покинет Касбу и окажется уязвим.
Что принесет герою любовь и чем для него обернется решение покинуть места, ставшие надежным убежищем? Шарль Буайе и Хеди Ламарр в сделанной с голливудским лоском картине «Алжир» — фильм 1938 года смотреть онлайн можно наWink.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Кромуэлл
- ШБАктёр
Шарль
Буайе
- СГАктриса
Сигрид
Гури
- ХЛАктриса
Хеди
Ламарр
- ДКАктёр
Джозеф
Каллейа
- АХАктёр
Алан
Хейл
- ДЛАктёр
Джин
Локхарт
- УКАктёр
Уолтер
Кингсфорд
- ПХАктёр
Пол
Харви
- СФАктёр
Стэнли
Филдс
- ДДАктёр
Джонни
Даунс
- ДХСценарист
Джон
Ховард Лосон
- ДМСценарист
Джеймс
М. Кейн
- УУПродюсер
Уолтер
Уэнджер
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс
- ДВОператор
Джеймс
Вонг Хау
- ВСКомпозитор
Венсан
Скотто