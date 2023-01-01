Алый первоцвет (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно

Французская революция в самом разгаре, головы аристократов и знати десятками летят с плеч в корзину гильотины. Британский аристократ Перси, известный всем, как Алый Первоцвет, продолжает свое героическое спасение невинных французских граждан. В сети безжалостной Мадам Гильотины попадает семья Сюзанны дё Турней. Её отец граф дё Турней до революции был послом при английском дворе, и правительство Республики хочет, чтобы он теперь представлял их интересы. Чтобы заставить его это сделать, они угрожают расправой его жене и дочери, и Алый Первоцвет приходит им на помощь. Шовлен - заклятый враг Алого Первоцвета отправляется в Англию, чтобы узнать, наконец, кто таинственный Алый Первоцвет. У него в подозреваемых - весь лондонский высший свет, ведь наверняка известно лишь, что Первоцвет - аристократ...



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