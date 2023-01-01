Алый первоцвет (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Французская революция в самом разгаре, головы аристократов и знати десятками летят с плеч в корзину гильотины. Британский аристократ Перси, известный всем, как Алый Первоцвет, продолжает свое героическое спасение невинных французских граждан. В сети безжалостной Мадам Гильотины попадает семья Сюзанны дё Турней. Её отец граф дё Турней до революции был послом при английском дворе, и правительство Республики хочет, чтобы он теперь представлял их интересы. Чтобы заставить его это сделать, они угрожают расправой его жене и дочери, и Алый Первоцвет приходит им на помощь. Шовлен - заклятый враг Алого Первоцвета отправляется в Англию, чтобы узнать, наконец, кто таинственный Алый Первоцвет. У него в подозреваемых - весь лондонский высший свет, ведь наверняка известно лишь, что Первоцвет - аристократ...
Алый первоцвет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ХЯРежиссёр
Харольд
Янг
- РМАктёр
Рэймонд
Мэсси
- ВРАктёр
Вальтер
Рилла
- ОКАктёр
О.Б.
Кларенс
- ДГАктриса
Джоан
Гарднер
- НБАктёр
Найджел
Брюс
- ЛГАктёр
Лесли
Говард
- БФАктёр
Брэмуэлл
Флетчер
- МТАктриса
Мэйбл
Терри-Льюис
- ЭБАктёр
Энтони
Бушнелл
- МОАктриса
Мерл
Оберон
- БЭСценарист
Баронесса
Эмма Орци
- АКСценарист
Александр
Корда
- МБСценарист
Монтагу
Барстоу
- АКПродюсер
Александр
Корда
- ГБПродюсер
Грэйс
Блейк
- УХМонтажёр
Уильям
Хорнбек
- АБКомпозитор
Артур
Бенжамин