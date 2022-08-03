Алые паруса
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Детям
Алые паруса

Алые паруса (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.61978, Алые паруса
Мультфильм, Короткометражка7 мин12+

О фильме

Артисты читают повесть Александра «Грина Алые паруса».

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

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