Аляска - земля русских традиций (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Этот американский штат — Россия в миниатюре. Только Россия века этак 19-го. Здесь все любят баню, в каждом доме есть иконы и во многих — самовары. Градусы здесь по Цельсию, церкви — православные, а дачи — на берегу океана. Аляска остаётся затерянным уголком дикой природы, где живут потомки русских колонистов и коренных народов. Живут, сохраняя свою веру, культуру и язык. Хотя русский смешался здесь с алеутским и претерпел весёлые изменения. Любой, кто приезжает сюда, оказывается в плену этой невероятной природы и странного местного быта, где смешалось русское, алеутское и совсем немного американское. Так и живёт Аляска, давно ставшая штатом США, но неизменно остающаяся русской.



Аляска - земля русских традиций смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.