Альтернативные концовки: Шесть новых способов умереть в Америке (фильм, 2019) смотреть онлайн

Проект состоит из шести историй очень разных людей, которых объединяют две вещи: смертельная болезнь и желание уйти необычно, без лишнего надрыва. На своем примере герои доказывают, что красиво попрощаться с жизнью не менее важно, чем достойно ее прожить. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

