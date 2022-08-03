Альтернативные концовки: Шесть новых способов умереть в Америке (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Alternate Endings: Six New Ways to Die in America
Документальный59 мин18+
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О фильме
Проект состоит из шести историй очень разных людей, которых объединяют две вещи: смертельная болезнь и желание уйти необычно, без лишнего надрыва. На своем примере герои доказывают, что красиво попрощаться с жизнью не менее важно, чем достойно ее прожить. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb