Альтернативные концовки: Шесть новых способов умереть в Америке
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Альтернативные концовки: Шесть новых способов умереть в Америке

Альтернативные концовки: Шесть новых способов умереть в Америке (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Alternate Endings: Six New Ways to Die in America
Документальный59 мин18+

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О фильме

Проект состоит из шести историй очень разных людей, которых объединяют две вещи: смертельная болезнь и желание уйти необычно, без лишнего надрыва. На своем примере герои доказывают, что красиво попрощаться с жизнью не менее важно, чем достойно ее прожить. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb