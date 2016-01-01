Алмазный меч (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Пятнадцатый век. На бескрайних просторах Евразии уже несколько столетий потомки великого Чингиз-хана – Потрясателя Вселенной создают свои и сокрушают чужие государства. Один из них – легендарный Абулхаир Шайбани, узурпировавший власть в Белой Орде. Два султана-чингизида, законные наследники трона – Керей и Жанибек - призывают часть кочевых племен уйти от жесткого правителя. В поисках лучшей доли и свободы кочевники идут за султанами, и впереди их ждут кровопролитные битвы, суровые испытания, горечь потерь и радость побед. Так, в муках рождается в Великой степи новый этнос – казахи и новое государство на карте мира – «Казахское Ханство».







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