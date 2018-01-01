Wink
Алиса: Волнение
Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса: Волнение»

Режиссёры

Денис Клеблеев

Режиссёр

Актёры

Антон Батагов

АктёрAnton Batagov
Андрей Феськов

АктёрAndrey Feskov
Алиса Фрейндлих

АктрисаAlisa Freyndlikh
Катажина Левинска

Katarzyna Lewinska
АктрисаKatar Zh Ina Levinska Ja

Сценаристы

Денис Клеблеев

Сценарист
Никита Владимиров

Сценарист

Продюсеры

Тельман Акавов

Продюсер
Никита Владимиров

Продюсер
Алла Нюквист

Продюсер

Монтажёры

Юлия Баталова

Монтажёр
Даша Данилова

Монтажёр
Денис Клеблеев

Монтажёр

Операторы

Денис Клеблеев

Оператор

Композиторы

Антон Батагов

Композитор