AliExpress Россия. Хорошие вещи. Фильм о российских производителях (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм AliExpress Россия о российских производителях, транслирующих через свою продукцию российскую историю и культуру. В центре сюжета — четыр�е российских предприятия: «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», фабрика «Елецкие кружева» и дизайнер актуальной русской одежды Varvara Zenina. Они рассказывают и показывают, как сегодня работает производство товаров народных художественных промыслов, сохраняя традиции и адаптируясь к новым условиям — в частности, к торговле через интернет.



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