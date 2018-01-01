Али и Каветт: История на пленке (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Ali & Cavett: The Tale of the Tapes
Документальные91 мин18+
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Сюжет
В конце 1960-х Дик Каветт вел популярную программу, где Мохаммед Али «гостил» 14 раз. Их дебаты на шоу всегда были острыми и часто затрагивали расовый вопрос. Фильм исследует, какую роль ТВ сыграло в успехе Али, и как он использовал свою славу в борьбе с расовой несправедливостью. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 IMDb
- РБРежиссёр
Роберт
Бейдер
- МААктёр
Мухаммед
Али
- ДБАктёр
Джимми
Бреслин
- Актёр
Джим
Браун
- ДКАктёр
Дик
Каветт
- ГКАктёр
Говард
Коселл
- АДАктёр
Анджело
Данди
- ДФАктёр
Джо
Фрейзер
- ТХАктёр
Томас
Хаузер
- ДЛАктёр
Джо
Луис
- ЛМАктёр
Лестер
Мэддокс
- РБСценарист
Роберт
Бейдер
- ДКСценарист
Дик
Каветт
- РБПродюсер
Роберт
Бейдер
- БДПродюсер
Бэй
Дариз
- РБМонтажёр
Роберт
Бейдер
- ОТМонтажёр
Оливер
Томпсон
- ДБОператор
Дэн
Брокетт
- ОТКомпозитор
Оливер
Томпсон