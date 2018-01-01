Али и Каветт: История на пленке
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Али и Каветт: История на пленке

Али и Каветт: История на пленке (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Ali & Cavett: The Tale of the Tapes
Документальные91 мин18+

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Сюжет

В конце 1960-х Дик Каветт вел популярную программу, где Мохаммед Али «гостил» 14 раз. Их дебаты на шоу всегда были острыми и часто затрагивали расовый вопрос. Фильм исследует, какую роль ТВ сыграло в успехе Али, и как он использовал свою славу в борьбе с расовой несправедливостью. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Али и Каветт: История на пленке»

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