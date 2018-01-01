Али и Каветт: История на пленке (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В конце 1960-х Дик Каветт вел популярную программу, где Мохаммед Али «гостил» 14 раз. Их дебаты на шоу всегда были острыми и часто затрагивали расовый вопрос. Фильм исследует, какую роль ТВ сыграло в успехе Али, и как он использовал свою славу в борьбе с расовой несправедливостью. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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