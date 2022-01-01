Фильм Алфавит Манджаротти

В мире, где формы часто подчинены моде, а материал прихоти, появляется он: Анджело Манджаротти. Архитектор, дизайнер, скульптор — но ни одна из этих категорий не вмещает гения его личности. Режиссер Давиде Маффеи исследует фигуру архитектора в контексте итальянской культуры XX века, раскрывая не только его профессиональные достижения, но и человеческие качества — внимание к труду других людей и к материалам, которые в его руках становились предметом почти научного, инженерного интереса.



Алфавит Манджаротти