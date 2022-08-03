Альфа тест
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Альфа тест

Альфа тест (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.22020, The Alpha Test
Ужасы, Триллер82 мин18+

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О фильме

В простую семью, живущую за городом, привозят новый гаджет – «Домашний помощник Альфа». Но несносная хозяйка доводит робота до крайности и заставляет искусственный интеллект мстить и убивать.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb