Альфа тест (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.22020, The Alpha Test
Ужасы, Триллер82 мин18+
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О фильме
В простую семью, живущую за городом, привозят новый гаджет – «Домашний помощник Альфа». Но несносная хозяйка доводит робота до крайности и заставляет искусственный интеллект мстить и убивать.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- АМРежиссёр
Аарон
Миртес
- МБАктёр
Мак
Байда
- ББАктёр
Брэд
Белемджян
- ДДАктёр
Дэвид
Дитмор
- ЛХАктриса
Лэйси
Хартселль
- ШХАктриса
Шеннон
Хант
- БМАктриса
Белла
Мартин
- ЭРАктриса
Элис
Рэвер
- ВРАктёр
Винн
Райхерт
- ДСАктриса
Дебора
Сидел
- АМСценарист
Аарон
Миртес
- ББСценарист
Брэд
Белемджян
- АМПродюсер
Аарон
Миртес
- АММонтажёр
Аарон
Миртес
- АМОператор
Аарон
Миртес