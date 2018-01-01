Wink
Детям
Альфа и Омега 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа и Омега 3»

Режиссёры

Ричард Рич

Ричард Рич

Richard Rich
Режиссёр

Актёры

Бен Дискин

Бен Дискин

Ben Diskin
АктёрHumphrey
Кейт Хиггинс

Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаKate / Stinky
Деби Дерриберри

Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаRunt
Мариев Херингтон

Мариев Херингтон

Marieve Herington
АктрисаClaudette
Мела Ли

Мела Ли

Mela Lee
АктрисаAgnes
Майк Джейкобс

Майк Джейкобс

Mike Jacobs
АктёрBrent / Fleet
Дэвид Лодж

Дэвид Лодж

David Lodge
АктёрNars
Стюарт Уитмор

Стюарт Уитмор

Stuart Whitmore
АктёрUmpire
Кристофер Кори Смит

Кристофер Кори Смит

Christopher Corey Smith
АктёрMarcel / Paddy / Mooch
Рич Мерфи

Рич Мерфи

Rich Murphy
АктёрEd

Сценаристы

Стив Мур

Стив Мур

Steve Moore
Сценарист

Продюсеры

Сьюзэн Гелб

Сьюзэн Гелб

Susan Gelb
Продюсер
Кен Кацумото

Кен Кацумото

Ken Katsumoto
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа