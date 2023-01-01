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Александр и ужасная, кошмарная, нехорошая, очень плохая поездка
Актёры и съёмочная группа фильма «Александр и ужасная, кошмарная, нехорошая, очень плохая поездка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Александр и ужасная, кошмарная, нехорошая, очень плохая поездка»

Актёры

Мишель Бюто

Мишель Бюто

Michelle Buteau
АктрисаMissy McGill
Александр Алайон

Александр Алайон

Alexander Alayon Jr.
АктёрAlejandro Morales
Карл Сэверин

Карл Сэверин

Carl Savering
АктёрNeighbor Joel
Ева Лонгория

Ева Лонгория

Eva Longoria
АктрисаVal Garcia
Роуз Портильо

Роуз Портильо

Rose Portillo
АктрисаLidia Garcia
Чич Марин

Чич Марин

Cheech Marin
АктёрGil Morales
Джесси Гарсиа

Джесси Гарсиа

Jesse Garcia
АктёрFrank Garcia
Паулина Чавес

Паулина Чавес

Paulina Chávez
АктрисаMia Garcia

Сценаристы

Джудит Виорст

Джудит Виорст

Judith Viorst
Сценарист

Продюсеры

Шон Леви

Шон Леви

Shawn Levy
Продюсер
Лиза Хенсон

Лиза Хенсон

Lisa Henson
Продюсер

Художники

Кэт Наварро

Кэт Наварро

Cat Navarro
Художница

Монтажёры

Майкл Джиамбра

Майкл Джиамбра

Michael Giambra
Монтажёр