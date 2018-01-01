Альбатрос. Русская киностудия в Париже (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Киностудия «Альбатрос» была основана в Париже в 1920 году, русскими кинематографистами-эмигрантами, покинувшими Россию после Революции 1917 года. С 1920 по 1929 год студии «Альбатрос» и именно русским кинематографистам удалось совершить настоящий переворот во французском кино. Феноменальный успех фильмов студии «Альбатрос» обеспечил вторую жизнь французскому кинематографу, позволив ему выйти в международный прокат и создать конкуренцию Голливуду. Во главе этой небольшой студии, родившейся одним февральским вечером 1920 года, на одноимeнном греческом судне «Альбатрос», стояли два русских продюсера: Иосиф Ермольев и Александр Каменка.



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