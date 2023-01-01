Алая буква (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.21995, The Scarlet Letter
Драмы, Мелодрамы129 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История запретной любви в Америке 17-го века красавицы Эстер и преподобного Артура. Против влюбленных выступают строгие пуританские нравы и особенно то, что Эстер «де-юре» замужем, хотя и считает мужа погибшим на пути к колонии. Когда еe внебрачные отношения раскрываются, Эстер решительно отказывается предать возлюбленного и ей выносят приговор — вечно носить на груди алую букву А — «клеймо» прелюбодеяния.
Алая буква смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РЖРежиссёр
Роланд
Жоффе
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ЛЖАктриса
Лиза
Жолиффе-Андо
- ЭХАктёр
Эдвард
Хардуик
- РПАктёр
Роберт
Проски
- РДАктёр
Рой
Дотрис
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- МСАктёр
Малкольм
Сторри
- ДБАктёр
Джеймс
Берден
- ДДСценарист
Дуглас
Дэй Стюарт
- РЖПродюсер
Роланд
Жоффе
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- РФПродюсер
Роберт
Ф. �Коулсберри
- ДКПродюсер
Джонатан
Корник
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- АТОператор
Алекс
Томсон
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри