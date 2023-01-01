Алая буква (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

История запретной любви в Америке 17-го века красавицы Эстер и преподобного Артура. Против влюбленных выступают строгие пуританские нравы и особенно то, что Эстер «де-юре» замужем, хотя и считает мужа погибшим на пути к колонии. Когда еe внебрачные отношения раскрываются, Эстер решительно отказывается предать возлюбленного и ей выносят приговор — вечно носить на груди алую букву А — «клеймо» прелюбодеяния.



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