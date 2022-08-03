Аквариум (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Fish Tank
Драма117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
15-летняя Мия — проблемный ребенок, ее исключили из школы, а друзья подвергают ее издевательствам. Одним жарким летним днем ее мать приводит домой загадочного незнакомца, чье появление обещает изменить их жизнь и научить эту семью тому, что такое любовь.
СтранаВеликобритания, Нидерланды
ЖанрДрама
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- КДАктриса
Кэти
Джарвис
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- КВАктриса
Кирстон
Вэрэйнг
- РГАктриса
Ребекка
Гриффитс
- КСАктриса
Кэрри-Энн
Сэвилл
- ТОАктриса
Тойин
Огиди
- ГВАктёр
Грант
Вайлд
- СБАктриса
Сара
Бэйс
- ШКАктриса
Шарлотта
Коллинз
- КСАктриса
Кирсти
Смит
- Сценарист
Андреа
Арнольд
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- РРОператор
Робби
Райан
- ФМКомпозитор
Фонсо
Мартин