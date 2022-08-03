Аквариум
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Аквариум

Аквариум (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Fish Tank
Драма117 мин18+

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О фильме

15-летняя Мия — проблемный ребенок, ее исключили из школы, а друзья подвергают ее издевательствам. Одним жарким летним днем ее мать приводит домой загадочного незнакомца, чье появление обещает изменить их жизнь и научить эту семью тому, что такое любовь.

Страна
Великобритания, Нидерланды
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аквариум»