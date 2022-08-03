Аквариум (фильм, 2009) смотреть онлайн

15-летняя Мия — проблемный ребенок, ее исключили из школы, а друзья подвергают ее издевательствам. Одним жарким летним днем ее мать приводит домой загадочного незнакомца, чье появление обещает изменить их жизнь и научить эту семью тому, что такое любовь.

