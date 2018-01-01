Акварель (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Aquarela
Документальные85 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Амбициозная документальная лента признанного мастера неигрового кино Виктора Косаковского. В ней практически нет слов, но есть снятая с частотой 96 кадров в секунду вода в самых разных проявлениях. Вы увидите величественные ледники Гренландии, венесуэльский водопад Анхель и многое другое.
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Информация
СтранаГермания, Дания, США, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb