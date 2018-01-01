Акварель (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Амбициозная документальная лента признанного мастера неигрового кино Виктора Косаковского. В ней практически нет слов, но есть снятая с частотой 96 кадров в секунду вода в самых разных проявлениях. Вы увидите величественные ледники Гренландии, венесуэльский водопад Анхель и многое другое.



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