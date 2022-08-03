Акулий торнадо
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Акулий торнадо

Акулий торнадо (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.32013, Sharknado
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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О фильме

Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух...

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулий торнадо»