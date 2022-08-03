Акулий торнадо (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, Sharknado
Ужасы, Фантастика83 мин18+
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О фильме
Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ТРАктриса
Тара
Рид
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- КСАктриса
Касси
Скербо
- ДСАктёр
Джэйсон
Симмонс
- АААктёр
Алекс
Арлио
- НХАктёр
Нил
Х. Берков
- ХЖАктриса
Хезер
Жослин Блэр
- СБАктриса
Сумико
Браун
- ДЧАктриса
Дайан
Чэмберс
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. Гарбер
- ДМПродюсер
Джеффри
Марк
- ЭХХудожница
Эмбер
Хамзех
- УБМонтажёр
Уильям
Буделл