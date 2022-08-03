Акулий торнадо 5: Глобальное роение
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Акулий торнадо 5: Глобальное роение

Акулий торнадо 5: Глобальное роение (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, Sharknado 5: Global Swarming
Ужасы, Фэнтези89 мин18+

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О фильме

Большая часть Америки лежит в руинах, а в это время на остальные континенты обрушиваются торнадо и приносят с собой кровожадных акул. Вместе с семьeй Фин начинает путешествие по миру, чтобы помочь людям.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулий торнадо 5: Глобальное роение»