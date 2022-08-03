Акулий торнадо 5: Глобальное роение (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.62017, Sharknado 5: Global Swarming
Ужасы, Фэнтези89 мин18+
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О фильме
Большая часть Америки лежит в руинах, а в это время на остальные континенты обрушиваются торнадо и приносят с собой кровожадных акул. Вместе с семьeй Фин начинает путешествие по миру, чтобы помочь людям.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- КСАктриса
Касси
Скербо
- ББАктёр
Билли
Бэррэтт
- ЯГАктриса
Янет
Гарсиа
- ПУАктриса
Порша
Уильямс
- ККАктёр
Крис
Кэттэн
- КЭАктёр
Клэй
Эйкен
- СФАктриса
Саманта
Фокс
- СМСценарист
Скотти
Маллен
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- ТЛХудожница
Тай
Ломбарди
- АФМонтажёр
Ана
Флорит
- РММонтажёр
Райан
Митчелл
- КККомпозитор
Крис
Кано
- КРКомпозитор
Крис
Риденауа