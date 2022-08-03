Акулий торнадо 4: Пробуждение
Wink
Фильмы
Акулий торнадо 4: Пробуждение

Акулий торнадо 4: Пробуждение (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Sharknado 4: The 4th Awakens
Ужасы, Комедия91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

С момента последних событий, когда всe Восточное побережье оказалось разорено сильнейшим торнадо, проходит 5 лет. Оставив шокирующие события в прошлом, Фин Шеперд и его семья смогли наконец вздохнуть свободно. Но опасность вновь настигает героев - во время отдыха в Лас-Вегасе тысячи разнообразных акул, поднятых в воздух мощными ураганными ветрами, обрушиваются на город.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулий торнадо 4: Пробуждение»