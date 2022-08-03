Акулий торнадо 4: Пробуждение (фильм, 2016) смотреть онлайн

С момента последних событий, когда всe Восточное побережье оказалось разорено сильнейшим торнадо, проходит 5 лет. Оставив шокирующие события в прошлом, Фин Шеперд и его семья смогли наконец вздохнуть свободно. Но опасность вновь настигает героев - во время отдыха в Лас-Вегасе тысячи разнообразных акул, поднятых в воздух мощными ураганными ветрами, обрушиваются на город.

