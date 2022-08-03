Акулий торнадо 4: Пробуждение (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, Sharknado 4: The 4th Awakens
Ужасы, Комедия91 мин18+
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О фильме
С момента последних событий, когда всe Восточное побережье оказалось разорено сильнейшим торнадо, проходит 5 лет. Оставив шокирующие события в прошлом, Фин Шеперд и его семья смогли наконец вздохнуть свободно. Но опасность вновь настигает героев - во время отдыха в Лас-Вегасе тысячи разнообразных акул, поднятых в воздух мощными ураганными ветрами, обрушиваются на город.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- МЛАктриса
Масьела
Луша
- КЛАктёр
Коди
Линли
- РНАктриса
Райан
Ньюман
- ИХАктриса
Имани
Хаким
- Актёр
Дэвид
Хассельхофф
- ТДАктёр
Томми
Дэвидсон
- ШТАктриса
Шерил
Тигс
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. Гарбер
- АФМонтажёр
Ана
Флорит
- ЛБОператор
Лаура
Бет Лав
- КККомпозитор
Крис
Кано
- КРКомпозитор
Крис
Риденауа