Акула: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация корейского веб-комикса о забитом школьнике, который попадает в тюрьму и учится давать отпор обидчикам у чемпиона по смешанным единоборствам. Чха Усоль многие годы страдал от издевательств своего одноклассника Пэ Сокчхана. Усоль надеется, что переход в новую школу положит конец мучениям, но вскоре Сокчхан следует за ним. Во время очередного конфликта Усоль не выдерживает и выкалывает глаз обидчику, за что и оказывается на три года в тюрьме. Там он встречает Чан Тохёна, бывшего чемпиона по смешанным единоборствам, осужденного за убийство троих человек. Зная, что на свободе его ждет Сокчхан, переполняемый желанием отомстить, Усоль просит Тохёна научить его драться.



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