Агент апокалипсиса
Wink
Фильмы
Агент апокалипсиса
6.02021, Agent Revelation
Фантастика, Боевик83 мин18+

Агент апокалипсиса (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический боевик о супергерое, наделенном удивительной силой, позволяющей ему противостоять инопланетному вторжению. В мире будущего человечеству угрожает загадочная красная пыль, которая убивает любого, кто окажется поблизости. Любого, кроме Джима Юнга — он не только не погиб под воздействием пыли, но еще и получил невероятные способности и бессмертие. Земляне ведут затяжную войну с пришельцами Кинианами, и неожиданная трансформация Джима может стать ключом к долгожданной победе. Парень присоединяется к частной армии миллиардера Аластера, который обещает научить его пользоваться необычными способностями. Но можно ли доверять новым союзникам?

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Страна
Гонконг
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.6 IMDb