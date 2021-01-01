Агент апокалипсиса (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фантастический боевик о супергерое, наделенном удивительной силой, позволяющей ему противостоять инопланетному вторжению. В мире будущего человечеству угрожает загадочная красная пыль, которая убивает любого, кто окажется поблизости. Любого, кроме Джима Юнга — он не только не погиб под воздействием пыли, но еще и получил невероятные способности и бессмертие. Земляне ведут затяжную войну с пришельцами Кинианами, и неожиданная трансформация Джима может стать ключом к долгожданной победе. Парень присоединяется к частной армии миллиардера Аластера, который обещает научить его пользоваться необычными способностями. Но можно ли доверять новым союзникам?



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