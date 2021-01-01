Агент апокалипсиса (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик о супергерое, наделенном удивительной силой, позволяющей ему противостоять инопланетному вторжению. В мире будущего человечеству угрожает загадочная красная пыль, которая убивает любого, кто окажется поблизости. Любого, кроме Джима Юнга — он не только не погиб под воздействием пыли, но еще и получил невероятные способности и бессмертие. Земляне ведут затяжную войну с пришельцами Кинианами, и неожиданная трансформация Джима может стать ключом к долгожданной победе. Парень присоединяется к частной армии миллиардера Аластера, который обещает научить его пользоваться необычными способностями. Но можно ли доверять новым союзникам?
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СтранаГонконг
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- МДАктёр
Майкл
Дорн
- КЮАктриса
Кайла
Юэлл
- ИМАктриса
Ив
Мауро
- КРАктёр
Крис
Рейд
- ТКАктёр
Терренс
Кристофер Джонс
- МКАктриса
Марика
Каннингэм
- МРАктёр
Мэттью
Райан Барнетт
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ЛУХудожница
ЛаРэй
Уилсон