Агасфер (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Агасфер
Драмы74 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История о встрече молодого успешного парня и на первый взгляд обычного бродяги, который утверждает, что он ни кто иной, как Агасфер – легендарный персонаж, который по преданию обречен скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа. Неожиданно бродяга оказывается довольно интересным собеседником, и парень решает найти слабое место в его на первый взгляд невероятной истории. Но оказывается, что сделать это совсем не просто.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алина
Поличук
- ИПАктёр
Илья
Полянский
- МДАктёр
Михаил
Данилюк
- ЛБАктриса
Лариса
Бурмистрова
- АПАктриса
Алина
Поличук
- АПСценарист
Алина
Поличук
- ИПСценарист
Илья
Полянский
- ЮТПродюсер
Юрий
Троянкин
- АППродюсер
Алина
Поличук
- ИППродюсер
Илья
Полянский
- ДЛПродюсер
Денис
Лузанов
- ЮТМонтажёр
Юрий
Троянкин
- ДГОператор
Дмитрий
Герасимук
- ЮФКомпозитор
Юрий
Фаертаг