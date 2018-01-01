Агасфер (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

История о встрече молодого успешного парня и на первый взгляд обычного бродяги, который утверждает, что он ни кто иной, как Агасфер – легендарный персонаж, который по преданию обречен скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа. Неожиданно бродяга оказывается довольно интересным собеседником, и парень решает найти слабое место в его на первый взгляд невероятной истории. Но оказывается, что сделать это совсем не просто.



Агасфер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.