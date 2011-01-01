Африка 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Африка — колыбель человечества, сердце нашей Земли. Отправляйтесь с нами к солнцу побродить по бесконечным саваннам и понаблюдать за слонами и жирафами на водопое. Вы будете просто поражены львами, зебрами, гиппопотамами и многими другими животными, населяющими континент.



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