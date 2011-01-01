Африка 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Faszination Afrika 3D
Документальные53 мин0+
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Сюжет
Африка — колыбель человечества, сердце нашей Земли. Отправляйтесь с нами к солнцу побродить по бесконечным саваннам и понаблюдать за слонами и жирафами на водопое. Вы будете просто поражены львами, зебрами, гиппопотамами и многими другими животными, населяющими континент.
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Информация
СтранаГермания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb