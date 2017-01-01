Афганский дракон (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Посреди города, разрушенного войной, он тренируется и мечтает стать чемпионом мира. Его называют «афганским Брюсом Ли»: помимо любви к восточным единоборствам, с мастером его объединяет внешнее сходство. Однако путь к мечте непрост и опасен, ведь далеко не все в Афганистане понимают такой образ жизни. Молодому спортсмену угрожают. Сможет ли он всё преодолеть и повторить успех легендарного киноактёра? И если да, то какой ценой?



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