Афера по-французски (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Шарль – редкий скряга и жмот. Но однажды, устроив жене скандал из-за денег, потраченных Анной на подарок к 15-летию их свадьбы, он начинает терзаться угрызениями совести. Решив стать другим человеком, Шарль готов преподнести жене роскошный подарок - загородный дом.



Агент Дракар предлагает ему сэкономить на строительстве и вместо дорогого архитектора нанять его лучших работников, которые построят дом супердешево и в рекордные сроки. А в результате - все происходит совсем наоборот, Шарль оказывается в долговой яме, ему приходится продать квартиру и от него уходит жена. Но к этому времени Шарль действительно становится другим человеком: чтобы вернуть Анну и наказать проходимцев, он готов пойти на самые крайние меры…

