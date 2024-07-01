Афера по-французски
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Афера по-французски

Афера по-французски (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.92006, La maison du bonheur
Комедия98 мин18+

О фильме

Шарль – редкий скряга и жмот. Но однажды, устроив жене скандал из-за денег, потраченных Анной на подарок к 15-летию их свадьбы, он начинает терзаться угрызениями совести. Решив стать другим человеком, Шарль готов преподнести жене роскошный подарок - загородный дом.

Агент Дракар предлагает ему сэкономить на строительстве и вместо дорогого архитектора нанять его лучших работников, которые построят дом супердешево и в рекордные сроки. А в результате - все происходит совсем наоборот, Шарль оказывается в долговой яме, ему приходится продать квартиру и от него уходит жена. Но к этому времени Шарль действительно становится другим человеком: чтобы вернуть Анну и наказать проходимцев, он готов пойти на самые крайние меры…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb