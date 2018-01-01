Wink
Фильмы
Афера маслом
Актёры и съёмочная группа фильма «Афера маслом»

Актёры

Мельвиль Пупо

Мельвиль Пупо

Melvil Poupaud
АктёрYonathan Cobb
Софьян Зермани

Софьян Зермани

Sofiane Zermani
АктёрEric Moreno
Стив Тьеншо

Стив Тьеншо

Steve Tientcheu
АктёрJo
Джулия Пьятон

Джулия Пьятон

Julia Piaton
АктрисаAgnès Cobb
Дидье Лепижон

Дидье Лепижон

Didier Lepigeon
АктёрBarman
Франсуа Отесерр

Франсуа Отесерр

François Hauteserre
АктёрDessinateur 2
Пол Жансон

Пол Жансон

Paul Jeanson
АктёрStéphane
Аврора Пари

Аврора Пари

Aurore Paris
АктрисаJuge
Франсуаз Ремон

Франсуаз Ремон

Françoise Remont
АктрисаMme Perdrier (в титрах: Françoise Rémont)
Стефан Кастанг

Стефан Кастанг

Stéphan Castang
АктёрMathieu
Туфик Айади

Туфик Айади

Toufik Ayadi
АктёрDan
Мусса Сисс

Мусса Сисс

Moussa Cissé
АктёрCo-détenu Moreno

Продюсеры

Джон Дуган

Джон Дуган

John Dugan
Продюсер
Кристоф Барраль

Кристоф Барраль

Christophe Barral
Продюсер

Композиторы

Лионель Лиминьяна

Лионель Лиминьяна

Lionel Limiñana
Композитор
Дэвид Менке

Дэвид Менке

David Menke
Композитор