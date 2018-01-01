WinkФильмыАфера масломАктёры и съёмочная группа фильма «Афера маслом»
Актёры и съёмочная группа фильма «Афера маслом»
Актёры
АктёрYonathan Cobb
Мельвиль ПупоMelvil Poupaud
АктёрEric Moreno
Софьян ЗерманиSofiane Zermani
АктёрJo
Стив ТьеншоSteve Tientcheu
АктрисаAgnès Cobb
Джулия ПьятонJulia Piaton
АктёрBarman
Дидье ЛепижонDidier Lepigeon
АктёрDessinateur 2
Франсуа ОтесеррFrançois Hauteserre
АктёрStéphane
Пол ЖансонPaul Jeanson
АктрисаJuge
Аврора ПариAurore Paris
АктрисаMme Perdrier (в титрах: Françoise Rémont)
Франсуаз РемонFrançoise Remont
АктёрMathieu
Стефан КастангStéphan Castang
АктёрDan
Туфик АйадиToufik Ayadi
АктёрCo-détenu Moreno